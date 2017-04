El surienc Edu Lamas, bronze a la Copa de les Nacions

La selecció espanyola d'hoquei patins, amb el surienc Edu Lamas a les seves files, va aconseguir la medalla de bronze a la Copa de les Nacions de Montreux (Suïssa) després de batre França amb una gran remuntada.



Només havien passat nou segons des de l'inici quan França es va avançar en el marcador. I cada cop que els espanyols empataven, els francesos es tornaven a situar per davant en el marcador. Així va ser fins el 2-3. Poc després, la selecció estatal va iniciar la seva remuntada, amb gols de Cristian Rodríguez, Raúl Marín i el definitiu del surienc Edu Lamas, en transformar una falta directa, ja en el darrer minuts de partit.



La campiona del torneig va ser la selecció argentina, actual campiona del món, en imposar-se en la final per 6-5 contra Portugal, l'equip més llorejat en la història de la competició, amb 18 títols.