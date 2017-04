Suspenen el Bastia-Lió per l'agressió dels aficionats locals als jugadors visitants

El partit entre el Bastia i el Lió va quedar definitivament suspès després que els jugadors del conjunt visitant es neguessin a saltar a la gespa per disputar la segona part, per les amenaces dels aficionats violent del conjunt local, que ja havien intimidat els futbolistes abans de l'inici del xoc.



Els greus incidents van acabar per cancel·lar el partit de l'estadi Armand Cesari de Bastia. La Lliga de Futbol Professional de França va confirmar a través d'un comunicat que el partit, que ja havia començat amb més de mitja hora de retard, no es reprendria. «Després de l'últim incident produït al final del primer temps, la LFP ha decidit suspendre definitivament el partit entre el Bastia i el Lió. Aquesta decisió va ser adoptada de conformitat amb les instruccions impartides pel Director Departamental de Seguretat Pública (DDSP), en representació del prefecte de Còrsega, durant la reunió de crisi abans del començament del partit», assenyala el comunicat emès per la Lliga Professional. «Després dels incidents molt greus produïts durant l'escalfament, l'DDSP va optar, inicialment, per autoritzar l'inici del partit per evitar incidents més grans», afegeix la nota.



Els incidents van començar en els minuts previs a l'arrencada del partit, quan desenes de seguidors del Bastia van saltar a la gespa per intimidar els jugadors del Lió, que efectuaven els exercicis d'escalfament previs a l'inici del partit. El grup d'aficionats va irrompre en el terreny de joc per un dels fons i van acorralar al porter Gorgelin, que va recular per unir-se a la resta de companys. Alguns futbolistes, com Depay, van ser empesos i amenaçats pels ultres. Fins que els jugadors van aconseguir arribar al túnel de vestidors. El xoc va començar amb més de mitja hora de retard, després que l'àrbitre, els membres de seguretat i els representants dels dos equips debatessin sobre la idoneïtat de jugar. Però, al final de la primera part els ultres van saltar de nou a la gespa i els jugadors del Lió es van negar a continuar amb el partit.