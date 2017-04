El United anima la Premier en guanyar el líder Chelsea

La Premier s'anima quan semblava sentenciada. I tot gràcies al triomf del Manchester United sobre el Chelsea (2-0).



La victòria dels Red Devils sobre els Blues va tenir nom propi: Ander Herrera, que va donar l'assistència en el primer gol i va donar el cop de gràcia al rival anotant el segon. L'equip de Mourinho va jugar amb avantatge en el marcador des del minut 7, quan Ander Her-rera va robar una pilota al centre del camp i va executar una passada mesurada a Rashford, que va superar en carrera a David Luiz per batre Begovic, substitut del lesionat Courtois. El United va ampliar la seva renda a l'inici de la segona part. Quan Ander Herrera va aprofitar una pilota perduda en el vèrtex esquerre de l'àrea rival per a executar un llançament que, desviat per Kanté, va aconseguir la xarxa del Chelsea. Un triomf que posa el United de ple en la lluita per aconseguir llocs de Champions. I és que els de Mourinho, amb dos partits pendents, estan a quatre punts del City, que és quart i es va imposar dissabte a Southampton; i a sis del Liverpool, tercer.





Firmino manté viu el Liverpool



Un gol del brasiler Roberto Firmino al final de la primera part va donar la victòria a The Hawthorns al Liverpool davant el West Bromwich (0-1), que manté tercer a la taula al conjunt de Jurgen Klopp amb dos punts d'avantatge sobre el Manchester City, quart, tot i que a cinc de desavantatge respecte al Tottenham, segon.