Vettel torna la partida a Hamilton i es col·loca líder

L'alemany Sebastian Vettel (Fer-rari) va aconseguir aquest cap de setmana la segona victòria del Mundial, del qual ara és líder en solitari, després d'imposar-se al Gran Premi de Bahrain davant dels dos pilots de Mercedes, el britànic Lewis Hamilton i el finlandés Valtteri Bottas. Els espanyols Fernando Alonso i Carlos Sainz no van poder completar la prova. El primer per una nova avería en el motor, aquest cop a una volta i mitja pel final i el segon per un accident amb el canadenc Lance Stroll en les primeres voltes de la carrera.



Valtteri Bottas autor de la pole, va mantenir el primer lloc a la sortida davant de Vettel i Hamilton. Després d'una estratègia agresiva de Ferrari, Vettel va fer la seva primera aturada per canviar els pneumàtics a la onzena volta, fet que li va permetre posar-se líder, més tard. La sortida del cotxe de seguretat, després de l'incident entre Stroll i Sainz, va precipitar un canvi de plans pels Mercedes, que van fer entrar a boxs els seus dos pilots.



El britànic Hamilton va alentirla seva velocitat en la seva entrada al garatge per detenir el ritme de l'australià Daniel Ricciardo, fet que li va provocar una sanció de cinc segons que va cumplir més tard, en la seva segona aturada. Tot i que Bottas va arribar a cedir la segona posició, el destí de Hamilton a la cursa ja estava escrit, ja que Vettel va obrir un marge suficient. Hamilton, tres cops campió, va llançar un últim atac en les últimes voltes per poder atrapar a Vettel, però ja va ser massa tard. Alonso no va poder completar la carrera ja que el seu McLaren tan sols va aguantar 56 de les 57 voltes. L'asturià, que estrenava motor, va lamentar-se durant la carrera per la falta de potència en el seu motor. El seu company d'equip, el belga Stoffel Vandoorne, no va ni poder pendre la sortida per culpa del motor del McLaren.



La cursa de Carlos Sainz va durar tretze voltes. Un accident amb el Williams de Lance Stroll va deixar fora de combat al pilot espany-ol. Sergio Pérez, que va ser tercer el 2014, va protagonitzar una espectacular remuntada després de sortir desde la 18a posició i acabar en un meritòri setè lloc al finalitzar la carrera.