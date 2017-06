Yeray deixa la selecció Sub-21 per rebre quimioteràpia

L'internacional espanyol sub-21 Yeray Álvarez, de qui s'ha conegut aquest dimarts que ha de rebre quimioteràpia després de ser-li detectada una anomalia en l'última revisió del tumor testicular que va patir l'any passat, ha assegurat que s'aixecarà "una i mil vegades" i que "aquesta baralla" la guanyarà.



"Quan sembla que ho has tombat s'aixeca i et torna a colpejar, però tranquils que aquesta baralla la guanyaré amb tota aquesta gent que em dóna suport. Si he de tornar a tombar-lo ho tornaré fer i m'aixecaré mil i una vegades", ha escrit el defensa de l'Athletic de Bilbao en el seu compte d'una xarxa social.



Yeray, que aquest dimarts va abandonar la concentració de la selecció espanyola sub-21 amb la qual anava a disputar l'Eurocopa de la categoria, ha acompanyat aquest missatge amb una foto en què se'l veu agenollat ??després de rebre un cop en un entrenament a Lezama i diverses icones d'un braç traient bíceps.





Cuando parece que lo as tumbado se levanta y te vuelve a golpear pero tranquilos que está pelea la voy a ganar con toda esa gente que me apoya y si tengo que volver a tumbarlo lo volveré hacer y me levantare mil y una veces ???????????????? Una publicación compartida de Yeray (@yerayalvarez) el 13 de Jun de 2017 a la(s) 1:30 PDT

Segons ha explicat l'Athletic en una nota, en l'últim control radiològic que es va realitzar al jugador es va detectar una anomalia, en concret una adenopatia, una inflamació dels ganglis limfàtics, que serà tractada en els propers dies amb un tractament complementari amb quimioteràpia.Yeray Álvarez va ser intervingut el passat 28 de desembre d'un càncer testicular mitjançant ' "una orquiectomia (extirpació del testicle afectat)".Un parell de setmanes després, el 13 de gener, el central va tornar als entrenaments a Lezama i el 4 de febrer, només 39 dies després de passar pel quiròfan, va tornar als terrenys de joc en un partit contra el FC Barcelona.