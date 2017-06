Arda no és transferible, segons el seu agent

El Barça no ha declarat transferible Arda Turan, segons ha afirmat aquets dimecres el representant del migcampista turc Ahmet Bulut. En declaracions a Deportes Cope, Bulut ha assegurat que "ningú del Barça" s'ha posat en contacte amb ell per comunicar-li que Arda és transferible.

"Així que de moment el nostre pla és que segueixi la temporada que ve. I fins avui no he parlat amb cap club del món. Però si el Barça ens diu que no compten amb Arda, ja serà una altra història", ha dit.

Bulut ha recordat que Arda té tres anys més de contracte i que està content a l'equip blaugrana. "És veritat que no ha estat una temporada fàcil per a ell, perquè ha patit lesions i la segona part de la temporada no ha estat massa bona, però Arda està content i, per descomptat, li agrada l'elecció d'Ernesto Valverde per la seva trajectòria", ha dit.

Quant a la decisió del jugador d'abandonar la selecció turca, el representant d'Arda ha dit que ha estat "una decisió difícil, però meditada" perquè "feia molt temps que li donava voltes".

Sobre una sèrie d'informacions aparegudes segons les quals el jugador podria haver perdut una fortuna al casino, Bulut ha dit que el jugador mai ha apostat diners en el joc.

"Això és una calúmnia. Per això ho hem deixat en mans del nostre advocat i portarem als que ho han publicat als tribunals, perquè és una història totalment falsa", ha insistit.