Éric Abidal, nou ambaixador del Barça

L'exblaugrana Éric Abidal ha signat aquest dimecres un acord que el converteix en ambaixador del FC Barcelona i, a més, s'integrarà a l'equip de llegendes del conjunt culer, que en uns dies jugarà un partit al Camp Nou contra el Manchester United.

D'aquesta manera, el 'Barça Legends' incorpora a una peça fonamental per la posició de lateral esquerre, on Abidal tornarà a vestir-se de curt per partits amistosos amb finalitats benèfiques.

Abidal va jugar al Barça entre les temporades 2007-08 i 2012-13, període durant el qual va obtenir quatre Lligues espanyoles i dues Lligues de Campions, entre d'altres trofeus.

En el seu últim tram com a jugador blaugrana, el francès va patir un dels seus pitjors moments com a esportista, quan se li va diagnosticar el 2011 un tumor al fetge, que el va obligar a sotmetre's a un trasplantament. Va arribar al Barça procedent de l'Olympique de Lió i, després del Barça, va fitxar pel Mònaco.

Després de segellar aquest acord amb el Barça a les oficines, acte en què també hi ha estat el president Josep Maria Bartomeu, l'exjugador ha assenyalat als mitjans del club que "és una alegria tornar a formar part del Barça".

"Com 'Legend', sempre serà un plaer compartir moments amb exjugadors del club i, sobretot, difondre el missatge que tenim aquí: els valors", ha afegit el futbolista, que ha volgut precisar: "jo no sóc una llegenda. És veritat que la meva història al club va marcar molta gent, sobretot en l'esportiu, però també en el personal per la malaltia (tumor al fetge)", ha conclòs.