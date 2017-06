La fiscalia acusa Cristiano d'haver defraudat 14,7 milions a propòsit

L'estrella del Reial Madrid, Critiano Ronaldo, podria ser multada amb un mínim de 28 milions d'euros i condemnat a una pena d'entre dos i sis anys de presó per presumptes delictes contra la Hisenda Pública el 2011 i altres d'agreujats en el període comprès entre el 2012 i el 2014. Així ho van manifestar ahir tècnics del ministeri després de saber-se que la fiscalia de Madrid ha presentat una denúncia contra el futbolista, al qual acusa de crear una estructura societària per defraudar 14,7 milions d'euros de manera «conscient i voluntària».

La fiscalia acusa el jugador de quatre delictes que suposen un frau de 14.768.897 euros i d'haver-se apropiat una estructura societària creada el 2010 per ocultar al fisc les rendes generades a Espa-nya pels seus drets d'imatge. En la seva denúncia, a més, el ministeri públic va citar la recent sentència del Tribunal Suprem que confirma la condemna a 21 mesos de presó per delicte fiscal que l'Audiència de Barcelona va imposar al futbolista del Barça Leo Messi per haver defraudat 4,1 milions d'euros obtinguts de l'explotació dels drets d'imatge. D'acord amb aquesta jurisprudència, la fiscalia va presentar la denúncia perquè siguin els tribunals els que decideixin.



No prescriurà

Els tècnics del ministeri d'Hisenda van recordar que la fiscalia havia presentat la denúncia abans del 30 de juny per evitar que prescrigui penalment el presumpte delicte del 2011. Aquest fet no passarà sempre que el jutjat admeti a tràmit la denúncia abans de sis mesos. Aquest delicte estaria penat amb un any de presó i els altres tres, que superen les quotes presumptament defraudades de 600.000 euros, es castiguen amb penes de presó «de dos a sis anys per cadascun». Això implicaria un total de set anys pels quatre delictes fiscals.

Les mateixes fonts van matisar que el jutge «podria aplicar l'atenuant molt qualificat de regularització extemporània introduït al Codi Penal el 2013 i reduir la pena a la meitat o a la quarta part de cada delicte fiscal si el jugador reconeix els fets i paga les quotes defraudades, els interessos i les multes en un màxim de dos mesos des de la citació juficial. Si es redueix a la quarta part, serien 21 mesos i no entraria a la presó.