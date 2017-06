La Nit de l'Esportista de Manresa ja té els candidats

Quan falten quinze dies per a la celebració de la que serà la 47a Nit de l'Esportista de Manresa, el jurat ha donat a conèixer les llistes de candidats als diversos premis que es lliuraran en la gala prevista al Kursaal el dimecres dia 28 de juny a 2/4 de 9 del vespre. Així, un any més, les persones i entitats relacionades amb l'esport de la capital del Bages tindran el seu reconeixement, com a esportistes (de totes les edats), equips, directius, clubs, àrbitres o patrocinadors.

En aquesta 47a edició, la festa és organitzada per La Salle Manresa, l'entitat que va dissenyar les primeres edicions de la festa (en format de sopar) i que enguany celebra el seu 75è aniversari. L'Ajuntament de Manresa dóna total suport logístic a aquesta organització tan antiga, només superada per les festes de Mundo Deportivo i la de de Sabadell

El preu de l'entrada al Kursaal (escenari de les darreres edicions de la Nit de l'Esportista de Manresa) és de 12 euros, que inclou un refrigeri al pati del teatre un cop s'hagi acabat la gala. Els tiquets es poden adquirir a les taquilles del mateix Kursaal, per telèfon al 93 872 36 36 o també per Internet a www.kursaal.cat. Els finalistes en les categories de millor esportista i millor esportista jove hi són convidats per l'organització.



Premi a Román Montañez

El jurat, que presideix el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, ha anunciat que el Premi Bages (Trofeu Manel Estiarte), de designació directa, serà aquest 2017 per a Román Montañez, jugador que enguany ha deixat la pràctica professional del basquetbol formant part de la plantilla de l'ICL a la lliga ACB. La resta de premis seran el de millor esportista absolut i millor esportista jove (dels candidats proposats en sortiran els finalistes), millor esportista veterà, special olympics, paralímpic, al millor equip absolut (premi Vicenç Comas), a la millor entitat (Premi La Salle Manresa), al millor entrenador (Premi Josep Maria Montfort), al millor àrbitre (Premi Rafel Vilaseca), al millor directiu i al millor patrocinador. També tindran el seu reconeixement tots els equips infantils o superiors, de qualsevol esport, que han quedat campions o han pujat de categoria.

Millor esportist

Llista prèvia de la qual sortiran

els 20 finalistes

Mar Juárez (atletisme)

Mònica Clemente (atletisme)

Paula Raul (atletisme)

Ricard Clemente (atletisme)

Moi Torrallardona (motor)

Jordi Parés-Vanessa Planell (ball esportiu)

Álex Revuelto-Mar González (ball esportiu)

Guillem Pascual-Rosa Carné (ball esportiu)

Rubén Viciana-Eva Moya (ball esportiu)

Miquel Feliu (basquetbol)

Marc Garcia (basquetbol)

Georgeta Anhel (billar)

Guillem Muñoz (biccleta de muntanya)

Núria Picas (curses de muntanya)

Javi Rebollo (futbol)

Riki Sánchez (futbol)

Pol Freixanet (futbol)

Carles Corvo (futbol sala)

Antonio Cortés 'Gordillo' (futbol sala)

Marc Fernández (futbol sala)

Kevin Traid (gimnàstica artística)

Laia Fernández (judo)

Sheila Domínguez-Francesc Cazorla (ju jitsu)

Aida Puntí (motociclisme)

Gerard Farrés (enduro)

Mireia Badia (enduro)

Toni Elias (motociclisme)

Simeó Ubach (motocròs)

Arnau Rovira (natació)

Xevi Bonet (parapent)

Ander Mirambell (skeleton)

Santi Sagués (tir precisió)

Cristina Masfret (trampolí)

Marc Torras (trampolí)

Iñaki Baldellou (triatló)

Jordi Vidal (triatló)

Marc Comellas (triatló)

Xavier Torrades (triatló)

Xavier Serra (waterpolo)

Sergi Mora (waterpolo)



Millor entitat

Avinent CA Manresa (atletisme)

Club Esportiu Swing (ball esportiu)

Royal Dance (ball esportiu)

Club Natació Minorisa (natació/waterpolo)

Centre d´Esports Manresa (futbol)

Gimnàstic de Manresa (futbol)

Manresa Futbol Sala (futbol sala)

Egiba (GImnàstica artística)

Club Esport7 (judo)

Millor entrenador

Joan Lleonart (atletisme)

Jesús Rubio (ball esportiu)

Karina Rubio (ball esportiu)

Iria Priego (basquetbol)

Jordi Fornells (basquetbol)

Josep Llort (basquetbol)

Ibon Navarro (basquetbol)

Marc Estany (basquetbol)

Aitor Maeso (futbol)

Carlos López (futboll)

Jordi Rozas (futbol sala)

Gerard Pusó (futbol sala)

Xavier Casimiro (gimnàstica artística)

Miriam Font (gimnàstica artística)

Maria Espiau (natació sincronitzada)

Amand Redondo (triatló)

Àngel Pierón (waterpolo)

Gaspar Ventura (waterpolo)

Millor esportista veterà

Amadeu Pintó (atletisme)

Ángela López (atletisme)

Joan Busquets (atletisme)

Maria Dolores Jiménez (atletisme)

Raúl Sánchez (atletisme)

Joan Boixader-Rosanna Camprubí (ball esportiu)

Medir Solé-Carme Vinagre (ball esportiu)

Toni Sánchez (judo)

Jaume Cots (natació)

Amand Redondo (triatló)

Teresa Forn (curses de muntanya)

Millor esportista jove

Èric Molina (atletisme)

Judith Devers (atletisme)

Marta Riera (atletisme)

Toni Baños (atletisme)

Pol Vila (atletisme)

Jesús Rubio-Idaira Gualda (ball esportiu)

Lluís Pérez-Laura Esquius (ball esportiu)

Miquel Caballero-Judit Fabregat (ball esportiu)

Robert Cambei-Tatiana González (ball esportiu)

Andrey Pridhoko-Nora Corpas (ball esportiu)

Sergi Estany (basquetbol)

Toni Naspler (basquetbol)

Marcel Bellido (futbol)

Eric Montes (futbol)

Carlos Lavado (futbol sala)

Aina Solà (gimnàstica artística)

Aitor Gómez (gimnàstica artística)

Álvaro Giráldez (gimnàstica artística)

Andrea Carmona (gimnàstica artística)

Arnau Delgado (gimnàstica artística)

Berta Franquesa (gimnàstica artística)

Berta Monteagudo (gimnàstica artística)

Carla Font (gimnàstica artística)

Fidel Serra (gimnàstica artística)

Laia Font (gimnàstica artística)

Lorena Medina (gimnàstica artística)

Mar Palliso (gimnàstica artística)

Martí Flores (gimnàstica artística)

Pau Bermúdez (gimnàstica artística)

Thierno Boubacar (gimnàstica artística)

Viktor Lazarenko (gimnàstica artística)

David Navarro (hoquei patins)

Derek Garrido (judo)

Iker Corchero (judo)

Jordi Pérez de Mendiguren (judo)

Noèlia Jardo (judo)

Òscar Contreras (judo)

Pau Santacreu (judo)

Paula Cubero (judo)

Pol López (judo)

Berta Martínez (natació)

Izan Cubillas (natació)

Guillem Lázaro (natació)

Queralt Velasco (natació)

Meritxell Ferré (sincronitzada)

Esther Abizanda (tir)

Marina Chavarria (trampolí)

Robert Vilarasau (trampolí)

Arnau Montiel (triatló)

Guillem Montiel (triatló)

Miquel Riera (triatló)

Núria Noguera (triatló)

Núria Prat (triatló)

Pau Noguera (triatló)

Special Olympics

Equip de boccia (Ampans))

Alexandre Gost (gimnàstica artística/Egiba)

Amaia Valentín (gimnàstica artística/Egiba)

Carles Calavera (gimnàstica artística/Egiba)

Julie Olivé (gimnàstica artística/Egiba)

Tania Cordón (gimnàstica artística/Egiba)

Millor entitat

Avinent CA Manresa femení (atletisme)

Avinent CA Manresa masculí (atletisme)

Sènior femení cros curt Avinent (atletisme)

Centre d´Esports Manresa B (futbol)

Pare Ignasi Puig (futbol)

Manresa Futbol Sala (futbol sala)

Club Tennis Manresa (tennis)

Club Tennis Manresa (pàdel)

Club Tir Precisió Manresa (tir precisió)

Club Natació Minorisa (triatló)

Club Natació Minorisa (waterpolo)

Egiba (gimnàstica)

Millor directiu

Mercè Rosich (CA Manresa)

Karina Rubio-Àlex Cazorla (Royal Dance)

Marc Puig (La Salle Manresa)

Josep Piqueras (CE Manresa)

Àngel Páez (PI Puig)

Miquel Sebastià (Gimnàstic de Manresa)

Antoni Coma (Manresa FS)

Lluís Lázaro (CN Minorisa)

Millor esponsor

Catalana Occident (Bàsquet Manresa)

Tomàs Bellès Cannondale (EC Manresà)

Prototech Group (CE Manresa)

Fundació Jesús Serra (CN Minorisa)

Farmàcia Rosa Arroyo (CN MInorisa)

Dental Manresa (La Salle Manresa)

Avinent Implant System (CA Manresa)

Millor àrbitre

Bilal Doudou (futbol)

Eduardo Romero (rugbi)

Àlex Izquierdo (waterpolo)