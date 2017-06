Els Warriors, possiblement, el millor equip de la història

Magic Johnson, estrella absoluta d'un dels equips més mítics de la història de la NBA, Los Angeles Lakers del showtime, als anys vuitanta, va declarar dies enrere que ell i els seus companys derrotarien sense compassió qualsevol adversari de l'actualitat. La realitat és que, tot i que els californians van ser un conjunt icònic, i van guanyar fins a cinc campionats en aquella dècada (comptant el de l'any 1980), altres conjunts els van superar en xifres totals.

Entre aquests hi ha els Golden State Warriors, que ahir a la matinada van sumar el seu segon títol en tres finals consecutives davant dels Cleveland Cavaliers de LeBron James. El 129-120 del cinquè partit, que significava el 4-1 en el total de les finals, va ser la cirereta d'un pastís que ha durant, de moment, tres anys, amb l'únic punt negre de les eliminatòries pel títol de l'any passat, i que han fet preguntar a molts experts si l'equip d'Oakland és el millor de tota la història.



Durant entre els actius

Són moltes les variables que juguen a favor dels Warriors. En els tres anys que fa que Steve Kerr és a la seva banqueta (dos títols i un subcampionat), s'han aplegat un seguit de dades mai vistes. Amb 67, 73 i 67 victòries en 82 partits per temporada regular en aquests tres exercicis és l'únic conjunt que ha aconseguit aquests registres en qualsevol trienni. La temporada 2014-15 va ser la de la seva eclosió, la dels splash brothers (Stephen Curry i Klay Thompson), amb un joc ofensiu imparable; la temporada passada, els Warriors van pagar a la final l'esforç per batre el rècord de 72 victòries en temporada regular dels Bulls de Michael Jordan. LeBron i els seus els van superar a casa, a l'Oracle Arena, en el setè i definitiu partit.

La franquícia, però, va decidir que allò no podia tornar a passar i va prescindir d'alguns jugadors valuosos, però secundaris (els titulars Andrew Bogut i Harrison Barnes, entre ells) per aconseguir el peix més gros del mercat d'agents lliures, un Kevin Durant que no havia pogut ser campió a Oklahoma. Ell ha estat el factor decisiu en uns play-off que Golden State ha tancat amb un balanç de 16 victòries i una sola derrota, la del quart partit de la final contra els Cavs, i ha estat escollit jugador més valuós de les finals.

Amb el rècord de triomfs en tres anys, en una sola temporada i el del balanç més positiu en les eliminatòries pel títol, amb un quintet inicial amb quatre jugadors que van ser a l'últim All Star (Curry, Thompson, Durant i Draymond Green), amb un joc ofensiu a l'alçada dels millors Lakers, un nervi propi dels Celtics, un joc subterrani, quan cal, que recorda els Pistons, una efectivitat més alta que la dels Chicago Bulls i un moviment de pilota fins i tot superior a la dels San Antonio Spurs, el límit dels Warriors encara no es coneix. Comparar equips de diferents èpoques és complicat, però pensar que són els millors de tots no és d'insensats.