El CAM i el CAI manen en el català de promoció a Castellar

arxiu particular

Ona Bonet, de l´Avinent arxiu particular

Les pistes de Castellar del Vallès van rebre les finals del campionat de Catalunya individual en les categories benjamí, aleví i infantil. Tant l'Avinent CA Manresa com el CA Igualada Petromiralles van tenir-hi una destacada actuació, amb 13 i 11 medalles, respectivament. Pel que fa al club manresà, va tenir 66 actuacions, 41 amb plaça de finalista (8 primers). Per llocs, l'Avinent CA Manresa va quedar primer benjamí, segon infantil i tercer aleví, i va ser considerat el millor club de promoció i va ser l'únic amb podi en totes les categories. Cal recordar que en aquesta competició hi participaven els atletes classificats en la fase prèvia del dia 20 de maig de la mateixa instal·lació.

A més, els atletes de l'Avinent CA Manresa van aconseguir superar cinc rècords de Manresa. Van ser a càrrec de Claudia Galán en els 80 llisos infantils (12''41) i en alçada (igualat amb 1,55 m), Lucía Molina en els 60 llisos benjamins (9''31 a semifinals), Rut Tristany en triple salt infantil (10,43 m) i Berta Guitart en pes aleví (8,05 m).

No menyspreable va ser l'actuació del CA Igualada Petromiralles amb un total de 26 atletes i onze medalles entre les tres categories. Va destacar l'actuació dels seus infantils, que es van classificar en tercer lloc per clubs entre els 59 participants.