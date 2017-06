Cristiano afirma que té «la consciència tranquil·la»

El davanter del Reial Madrid i de la selecció portuguesa Cristiano Ronaldo, que està concentrat amb Portugal abans de participar a la Copa Confederacions, va manifestar ahir que té «la consciència tranquil·la» després que dimarts se sabés que la fiscalia l'havia acusat d'apropiar-se de defraudar de manera voluntària 14,7 milions d'euros a Hisenda.

El jugador va dir aquestes paraules a la cadena de televisió Cuatro el dia en què el Reial Madrid va donar suport al futbolista i va ser amonestat per tècnics del ministeri d'Hisenda. Al matí, el club blanc va emetre un comunicat en què expressava la seva més «plena confiança» en el portuguès i en què deia que havia «actuat d'acord amb la legalitat pel que fa al compliment de les seves obligacions fiscals». A la tarda, tècnics del ministeri van dir que defensar Cristiano «està fora del raonable i de les competències» d'una entitat esportiva com la blanca. S'acusa el jugador «d'una presumpta defraudació dels ingressos publicitaris obtinguts individualment pel jugador que no tenen res a veure amb l'activitat d'ahir».

També ahir es va saber que el representant de Cristiano, Jorge Mendes, haurà de declarar per presumpte frau del jugador colombià Falcao.