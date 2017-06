Dues temporades d'experiència en primers equips

? Una temporada al filial del Sabadell a Tercera Divisió i mitja campanya més al primer equip arlequinat a Segona B (va deixar-ho per discrepàncies amb la junta directiva el gener passat) avalen un Jose Solivelles que ha destacat també com a tècnic pels seus èxits en el futbol base, sobretot en clubs vallesans. Ha estat al Terrassa, al Jabac, al Júnior de Sant Cugat, en aquest cas amb un ascens històric del seu cadet a Divisió d'Honor. També, abans d'agafar el filial del Sabadell, va estar en el futbol base d'aquesta entitat arlequinada, on va assolir també la Divisió d'Honor cadet i la també Lliga Nacional juvenil.