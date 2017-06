Maria Fernández Grande serà la nova entrenadora de l'Igualada Femení

L'Igualada Femení Hoquei Club Patins va comunicar que Maria Fernández Grande Pulgui serà l'entrenadora del primer equip de cara a la propera temporada. Fernández ha estat entrenadora de l'Hostelcur Gijón les dar-reres cinc temporades, en les quals va guanyar l'OK Lliga, el subcampionat de la Copa d'Europa i de la Copa de la Reina aquesta temporada, i dues Copes de la Reina en edicions anteriors.

A més, la tècnica asturiana també assumirà la direcció del segon equip, serà la coordinadora dels equips sèniors i tindrà competències en la direcció esportiva del club. L'equip directiu va contactar amb ella fa unes setmanes i li va proposar encapçalar l'ambiciós projecte esportiu a quatre anys que s'ha marcat el club per tornar l'equip anoienc a l'elit de l'hoquei patins.

Des de la junta directiva del club i en nom de tots els socis, sòcies, jugadores i seguidors es vol donar una càlida benvinguda a l'entrenadora, amb la il·lusió i esperança que aquest sigui l'inici d'una altra etapa històrica, tant per al club com per a ella, i es pugui tirar endavant el projecte.