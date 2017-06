Sense novetats oficials ni a la junta ni a la direcció esportiva

Aquesta setmana s'esperava que el Bàsquet Manresa donés a conèixer novetats en el seu organigrama de cara a la temporada vinent. Fonts del club ho van comunicar a Regió7, però sembla que encara s'estarà uns dies més a donar-les a conèixer i s'ha decidit començar per l'adéu d'Ibon Navarro a la banqueta.

El club estarà pendent durant la segona meitat del mes de juny de l'assemblea que tindrà lloc el proper dia 27 i en la qual es pot determinar si els dos equips que han aconseguit l'ascens matemàtic procedents de la lliga LEB Or, el Gipuzkoa i el Burgos, compleixen els requisits per jugar a l'ACB la temporada que ve. També s'està a l'espera d'una sèrie de reunions per conèixer quants equips tindrà la propera lliga i si es rebaixa el cànon econòmic d'accés. Totes aquestes incerteses alenteixen el ritme de les decisions o, com a mínim, de la comunicació.

En la part directiva, Jordi Singla ja forma part del consell executiu i és un dels candidats a substituir Jaume Arnau com a president, tot i que aquest fet no està confirmat. Sembla més clar que Román Montañez assumirà la direcció esportiva del club en substitució d'un Pere Romero que aquests dies era a Itàlia per espiar joves jugadors de cara al planter. Pel que fa a l'entrenador, tot dependrà de la categoria a la qual jugarà l'equip la temporada vinent.