El brasiler Marlon renova per tres temporades amb el Barça

El defensa brasiler Marlon Santos es va mostrar molt content després d'haver signat l'ampliació de contracte per tres temporades més amb el FC Barcelona, amb qui espera «aprofitar les oportunitats i guanyar títols».

El Barça tenia una opció de compra sobre el jugador, procedent del Fluminense, i l'ha exercida, obrint la porta a un defensa central de futur per al club i que aquesta temporada ha debutat amb el primer equip: «ho valoro de la millor manera possible. Estic molt content, com també la meva dona i la meva família. És un privilegi. Vull aprofitar les oportunitats i guanyar títols».