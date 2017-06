El CE Manresa presenta una nova remesa de reforços

El CE Manresa té clar que vol tenir una bona plantilla per pujar l'any vinent a Tercera Divisió o, com a mínim, per acostar-s'hi, i ha posat fil a l'agulla amb rapidesa per tenir els reforços com més aviat millor. Als tres que va donar a conèixer divendres passat ahir en va afegir quatre més que ocupen les quatre línies de l'equip.

Sergi Porcel prové de l'Avià, equip que ha baixat a Segona Catalana, i lluitarà pel lloc de titular a la porteria amb Tienda, presentat la setmana passada. En la seva posada de llarg d'ahir va reconèixer que «des de principi de temporada hi va haver la possibilitat de canviar d'aires i ara penso que és un bon moment per aterrar al Manresa, amb un projecte pensat per ascendir». Porcel va reconèixer que «hauré de lluitar de valent amb un altre company per aconseguir el lloc, però espero que es faci amb companyonia».



Seguint la parella

Com a defensa central o pivot defensiu podria jugar el francès Florent Reverdy, que té una història curiosa. Va arribar el desembre a Manresa al costat de la seva parella, que estudia a la Fundació Universitària del Bages (FUB) procedent de Grenoble. Li van dir que a la ciutat no hi havia equip de futbol i va provar amb el Cornellà abans d'acabar al Sant Cugat, de Primera Catalana. De la seva experiència va dir que la categoria és força dura.



Passades finals

Per la seva banda, Marçal Lladó té experiència en ascensos. Aquest mitja punta ha pujat a Tercera Divisió ja amb dos equips, l'Horta, la temporada passada, i abans el Sabadell B. Curiosament, viu a Manresa des de fa dos anys i s'havia de traslladar a Barcelona a entrenar-se i a jugar. Ara ho podrà fer a prop de casa. Ahir va dir que el secret per pujar és «no només tenir bons jugadors, sinó també disposar d'un bon equip en què tothom vagi a l'una».



La rapidesa

Finalment, l'extrem és Óscar Casado, conegut com Chipi. La temporada passada va formar part d'un projecte, el del Mollet, que semblava destinat a ser més amunt, però finalment no va reeixir com es desitjava. Per a ell, «l'objectiu és molt clar, pujar, però aquesta no és una pressió afegida. Hi ha altres bons equips, però esperem que aquí també el puguem tenir».