El fiscal rebutja que Rosell pugui sortir de la presó

La Fiscalia de l'Audiència Nacional s'ha oposat a excarcerar l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, detingut el maig per blanqueig de capitals, ja que s'enfronta a penes greus que comportarien entre 6 i 9 anys de presó i podria fugar-se a «un bon nombre» de països.

En un escrit, els fiscals Vicente González Mota i María Antonia Sanz s'oposen a la petició de la defensa de Rosell de sortir de la presó i consideren que l'expresident barcelonista va ser qui va idear la mecànica de blanqueig de gairebé 15 milions d'euros provinents de la venda dels drets audiovisuals de 24 partits amistosos de la selecció del Brasil.

Rosell va al·legar en la seva petició d'excarceració que no hi ha risc de fuga ja que és una persona coneguda «a qualsevol part del planeta» pel seu antic paper al club blaugrana, un argument que rebutgen els fiscals afirmant que el que sigui «una persona coneguda a escala planetària no és una variable que pugui tenir transcendència a l'hora de valorar les seves possibilitats de fuga».

En aquest sentit, recorden que altres investigats en el cas, com l'expresident de la Confederació de Futbol Brasiler (CDF) Ricardo Teixeira i Josep Colomer, extècnic del Barça detingut dimecres, són també coneguts, «per no esmentar nominativament tants altres famosos investigats fugats durant anys de la justícia penal dels seus respectius països».



Molts negocis a l'estranger

Els fiscals destaquen que Rosell fa el «gruix» de la seva activitat laboral a l'estranger, de manera que «no té un especial arrelament» a Espanya, viatja de forma habitual i «disposa d'una part dels seus béns fora d'Espanya, on a més té els seus negocis, de manera que podria establir-se en un bon nombre d'altres països».

«Les seves activitats», afirmen els fiscals, «a Àsia, Àfrica, la Xina, Senegal i Qatar, la disposició de comptes bancaris a l'estranger, la utilització de societats amb formes jurídiques opaques ubicades en territoris off shore, són totes circumstàncies que acrediten un risc objectiu i cert que només la mesura d'assegurament personal adoptada (la presó) pot conjurar».