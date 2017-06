Gorka vol ajudar el Girona «en una temporada històrica»

El porter Gorka Iraizoz, primer fitxatge del Girona per a la temporada que ve, va assegurar ahir, durant la seva presentació, que està «molt il·lusionat» i «amb moltes ganes» de començar el nou projecte en «una temporada històrica» per als gironins.

El navarrès, que ha jugat les últimes deu temporades a l'Athletic, arriba lliure a Girona i signa per dos anys. L'ex de l'Espanyol va explicar que la manera com el club se li va acostar havia estat «determinant» per decidir el seu futur.

D'altra banda, el club va anunciar la renovació del migcapmista Cristian Portuguès, Portu, que va ampliar dos anys el contracte.