L'ex del Manresa FS Víctor Pérez, a la sub-17

arxiu particular

El blaugrana Víctor Pérez arxiu particular

L'exjugador del Manresa FS Víctor Pérez, actualment al FC Barcelona i format a les categories inferiors del club bagenc, ha estat convocat per la selecció espanyola sub-17 per a unes sessions d'entrenaments previs a la disputa d'un torneig internacional que es disputarà a Portugal entre el 28 de juny i el 2 de juliol.

Pérez va estar nou temporades en diversos equips de base manresans i encara li queden dos anys en la categoria juvenil. Ara, ha entrat a la llista del tècnic de l'equip espanyol, Federico Vidal.

El torneig per al qual es prepararà Pérez, entre els propers 25 i 28 de juny a Las Rozas, enfrontarà Espanya amb Holanda, Portugal i Itàlia i servirà de preparació per a una altra competició que es farà a l'octubre i que donarà la classificació per als Jocs de la Joventut, que es faran a Buenos Aires l'estiu del 2018. A més de Víctor Pérez també ha estat convocat Bernat Povill, que va ser una temporada a Manresa.