El ral·li Vila de Casserres va tenir 22 equips en l'estrena

Un total de 22 equips van participar en la primera edició del ral·li Vila de Casserres, puntuable per a la Copa Focuxtrem i organitzada pel Biela Club Manresa i per Altacompetició. La victòria va correspondre a l'equip de l'Escuderia Penedès Competició, format per Pau González i Èric Bellver, seguits per Gerard Fontaner i Xavier Jiménez.

El fet que tots els participants desconeguessin els trams i participessin amb el mateix vehicle, un Ford Focus 1.6, va donar més protagonisme als pilots i a la seva perícia. Pel que fa a la participació local, Molas i Codinachs, de l'Escuderia Gironella, va ocupar la desena posició; Carreño i Cano, del Biela Club Manresa, van acabar dissetens, i Cruz i Garduño, de l'Osona, no van poder acabar.