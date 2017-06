El València busca rematar la feina i alçar el títol de lliga

El València Basket intentarà afrontar amb serenitat la primera de les dues oportunitats que té per aconseguir fer història i aixecar davant del Reial Madrid el que seria el seu primer títol de la Lliga Endesa. L'equip valencià pot rematar la feina avui (20.30 h), i tant des del vestidor com des del propi club s'han succeït les crides a la calma per poder encarar sense angoixa el que podria ser el dia més important de la història del club en els seus 30 anys.

«L'eufòria hi és, i és increïble la situació, però hem d'estar tranquils perquè encara no hem guanyat res», va destacar l'exmanresà Pierre Oriola. «Hem guanyat dues vegades el millor equip de la lliga, un equipàs, i ara ja ens podem plantejar que podem fer-ho una tercera vegada».

Un altre valencianista, Fernando San Emeterio, va alertar del perill del Reial Madrid i va advertir que hauran de superar la millor versió de l'equip de Pablo Laso: «conec molt com funcionen els caps d'aquest vestidor, tant per la selecció com per haver compartit vestidor amb gent com Nocioni, i sé que tenen un orgull fora de mida. Per això han guanyat tot el que han guanyat, i hem d'estar alerta i esperar el millor Madrid, i guanyar el millor Madrid».

El conjunt blanc afronta el partit sense marge de maniobra: ha de guanyar dos partits seguits per revalidar el títol. I Sergi Llull va enviar un missatge per posar en alerta els seus companys: «qui estigui cansat que avisi i es quedi a l'hotel. Com a màxim queden quatre dies, així que cal donar-ho tot».

D'altra banda, Andrés Nocioni va assegurar que la reacció que han d'experimentar per guanyar els dos partits que resten de la final de la lliga Endesa no depèn només d'ell, de Llull o de Felipe Reyes. «És un partit de moltíssima personalitat, els jugadors han de reaccionar. Això no depèn de mi, de Llull o de Reyes, sinó de l'equip. Cadascú ha de fer la seva avaluació i posar-ho tot al camp», va demanar l'argentí, un altre dels exmanresans present a la final.