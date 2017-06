Carmona es ratifica com la millor gimnasta estatal júnior

arxiu particular

El tècnic Xavier Casimiro amb Andrea Carmona i Lorena Medina arxiu particular

La gimnasta de l'Egiba Andrea Carmona es consolida cada cop més com la primera gimnasta de l'equip estatal júnior. Ho ha demostrat en la seva participació en una de les competicions de seleccions femenines de més prestigi, celebrada a la ciutat belga de Gant. En aquest mateix concurs ha debutat una altra gimnasta de l'Egiba, Lorena Medina, que també ha aconseguit ser peça clau en el combinat espanyol com a tercera representant.

En la competició classificatòria, Espanya va quedar cinquena en categoria júnior, i tercera en sènior, i es va classificar per a la final; a títol individual, cal destacar els 13.00 en terra d'Andrea Carmona, la segona nota més alta i que consolida en l'àmbit internacional el seu potencial en aquest aparell.

A la final, Itàlia i França van dominar el concurs, i la lluita va ser entre Espanya i Bèlgica per la tercera plaça, i es va decantar, en el darrer aparell, per a les belgues.

L'experiència de poder competir al costat de més de 10 gimnastes olímpiques, entre elles campiones del món con Nina Derwael, ha estat molt profitosa per a la formació de Lorena Medina i d'Andrea Carmona. L'Andrea va tenir la responsabilitat a la final d'actuar en salt, barra i terra , mentre que la Lorena va ser la gimnasta júnior escollida per a terra. Ara, l'Egiba resta a l'espera de saber el nom de les gimnastes que seran seleccionades per a l'EYOF (Festival Olímpic de les Joventuts Europees) que se celebrarà el proprer juliol a Györ (Hongria).