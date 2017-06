La quarta cursa Manresa Express es fa durant tot aquest matí

La cursa d'obstacles per parelles Manresa Express, inspirada en el concurs televisiu Pekín Express, celebra aquest matí la seva quarta edició pels carrers de Manresa. Hi participarà un total de setze parelles, que hauran de superar proves d'enginy, equilibri, concentració i memòria per descobrir la meta final.

Una de les característiques principals de la cursa és que les parelles no coneixen el recorregut i hauran de superar una sèrie de proves. La concentració de participants és prevista a dos quarts de deu del matí a la plaça d'Europa i a partir d'aquí els participants hauran d'anar superant proves a diferents espais de la ciutat, desconeguts pels participants i que hauran d'anar descobrint. Els tres primers tindran premi de 100, 80 i 60 euros en productes.