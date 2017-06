Situen Cristiano Ronaldo amb un peu fora del Reial Madrid

El portuguès Cristiano Ronaldo podria tenir les hores comptades al Reial Madrid després de totes les informacions aparegudes ahir que asseguraven que el futbolista portuguès deixaria el club i que ni tan sols tindria intenció de tornar a la capital d'Espanya.

«Ronaldo vol abandonar Espanya», titular ahir al matí del diari portuguès A Bola. Segons aquest mitjà, la decisió és irreversible i seria conseqüència dels problemes fiscals que té Cristiano, denunciat per la fiscalia per haver defraudat 14,7 milions d'euros. I afegia que el Reial Madrid ja coneixia la decisió de Cristiano Ronaldo.



«Trist i molest»

Aquesta informació sorgida de Portugal va ser el detonant de totes les posteriors. Segons explicava després la BBC, Cristiano Ronaldo està «trist i molest» després de ser acusat de defraudar 14,7 milions d'euros a la Hisenda espanyola. «Ell sent que és honest, que no va fer res malament i no entén el que està succeint. Està molt trist i molt molest», explicava la BBC, citant una font del cercle més íntim del futbolista.



Podria no tornar

La informació següent que apareixia sobre el futur de Cristiano Ronaldo la publicava un altre diari portuguès, Record, que assegurava que el davanter ja no tornaria a Madrid. Cristiano hauria informat d'aquesta intenció a diferents persones. «Espanya perdrà d'aquesta manera el seu millor contribuent individual», asseguraven aquestes fonts.

De fet, el diari Marca fins i tot citava una suposada confirmació del portuguès als seus companys de la selecció portuguesa, amb qui està concentrat a Rússia per disputar la Copa Confederacions: «me'n vaig del Madrid, no hi ha marxa enrere». Aquesta informació, com les altres, aprofundia en el fet que Cristiano se sent maltractat pel tema fiscal.

Dos dies abans, però, l'encara davanter madridista es mostrava contudent quan, a la concentració de Portugal, li preguntaven per l'acusació de la Fiscalia d'haver defraudat a Hisenda 14,7 milions d'euros, suposadament: «consciència tranquil·la».



Possibles destinacions

El portugès, que té contracte fins al 2021 amb el Reial Madrid, no descarta tornar a la Premier League o provar sort al París Saint-Germain francès, tot i que també es planteja jugar a la lliga xinesa, va dir la BBC.

Entre els clubs que tindrien més capacitat per pagar un possible traspàs de Cristiano, que seria superior als 100 milions d'euros, hi hauria els dos de Manchester. El United de Jose Mourinho podria veure de bon ull la tornada de Cristiano Ronaldo, el fill pròdig que va deixar el club el 2009.

Tampoc no seria descartable una oferta del Manchester City, encara que l'entreni Pep Guardiola. Els citizens tenen capacitat econòmica i el seu fitxatge seria un cop al rival conciutadà.

El tercer club en discòrdia, amb gran capacitat econòmica, és el Paris Saint-Germain, que aquesta temporada no ha guanyat la lliga francesa i va veure com el Barça el remuntava a la Champions. Per tant, fitxar el portuguès seria un bon cop d'efecte per a un club que vol ser important a Europa.



L'Sporting de Portugal fa broma

Entre els possibles destins del davanter si acaba marxant, sembla complicat que hi hagi l'Sporting de Portugal, el club on es va formar Cristiano. Però l'equip de Lisboa va aprofitar ahir les notícies sobre la seva possible sortida del Madrid per fer broma. «Cristiano, el bon fill torna a casa... Trigaràs gaire?», va publicar l'Sporting en el seu perfil de Twitter, acompa-nyant el missatge amb una emoticona somrient i una fotografia de la samarreta de l'Sporting amb el nom de Ronaldo i el número 7.