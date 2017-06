25 anys del pas de la torxa olímpica per Manresa

El 18 de juny de 1992, aquest diumenge fa exactament 25 anys, la torxa olímpica de les Jocs de Barcelona 92 van passar per la Catalunya Central fent nit a Manresa abans de marxar cap a Montserrat. Va ser un esdeveniment majúscul, viscut amb eufòria al carrer. «Tot Manresa surt al carrer per fer els honors al foc olímpic» titulava l'edició de l'endemà de Regió7. La torxa també va passar per Cardona, Callús i Cardona, entre altres poblacions. A continuació recuperem una de les cròniques i el llistat dels portadors del tram entre Manresa i Martorell.