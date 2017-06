Espanya venç Ucraïna i té un peu i mig a quarts de final

La selecció espanyola va superar amb molta solvència Ucraïna (76-54) en el segon partit de la fase de grups de l'Eurobasket, amb una esplèndida Alba Torrens, que va ser la màxima anotadora del partit amb 26 punts. El combinat estatal va començar amb molt d'encert en els primers compassos del partit i van poder clavar un parcial de 8-0.

A partir d'aquí les jugadores espanyoles van baixar el nivell d'encert i van acabar a remolc durant tota la primera meitat. Tan sols va poder donar la volta al marcador a falta de tres minuts per arribar al descans (35-34). Las jugadores entrenades per Lucas Mondelo van aconseguir escapar-se en el marcador en el tercer quart. Marta Xargay va estar molt encertada des de la línia de triple i va contribuir per encarrilar el partit per a Espanya. En el darrer període el combinat espanyol va saber mantenir les distàncies en el marcador fins a acabar ampliant l'avantatge amb el definitiu 76-54.

La catalana Laia Palau va igualar a l'ala madrilenya Amaya Valdemoro amb el seu partit internacional jugat amb la selecció espanyola número 258.

Demà es disputarà el tercer i definitiu partit de la fase de grups, en el qual l'equip estatal s'enfrontarà davant les anfitriones, la República Txeca. Les jugadores de Mondelo buscaran acabar amb un ple de victòries i classificar-se pels quarts de final.