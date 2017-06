L'Ajuntament de Sant Fruitós fa una aposta per la promoció del futbol

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha fet una aposta per tal que la pràctica de l'esport, i del futbol en particular, al municipi no estigui renyida amb la transmissió de valors entre tots aquells que el practiquen, principalment els més petits. Per això, ha establert un seguit d'ajuts amb les entitats del poble, per tal que aquests facin el possible per aconseguir que aquesta voluntat sigui una realitat.

D'aquesta manera, l'Escola de Futbol de Sant Fruitós rebrà una subvenció de 5.500 euros per tal de gestionar amb correcció els entrenaments i la competició de les diferents categories, com ara l'aleví, la benjamí i la prebenjamí. Aquests diners, o almenys una part d'ells, també hauran d'anar destinats a l'organització del premi Riu d'Or, en el qual es valora i també es guardona la transmissió de valors a través d'una correcta pràctica esportiva.

De la mateixa manera, el Futbol Club Fruitosenc rebrà una subvenció de 7.000 euros per tal de gestionar els entrenaments i les competicions dels diferents equips que formen part de l'entitat i que prenen part en les competicions de tota la temporada. El club també haurà de garantir la transmissió de valors, com ara la disciplina, l'amistat i l'esforç mitjançant la pràctica d'aquest esport. D'aquesta manera, el consistori bagenc segueix promovent l'esport saludable i com a eina d'aprenentatge de valors, com la companyonia en esports que, com el futbol, han d'evolucionar amb el treball d'equip.