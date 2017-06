L'escalada troba el seu espai a Manresa

«S'han superat les expectatives». Així valorava la jornada el president del Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Pau Pintado, organitzador, juntament amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i la col·laboració del Rocòdrom Escola Pati Vertical de Manresa, de la primera prova puntuable de la Copa Catalana d'Escalada de Dificultat infantil. Una activitat que es disputava per primera vegada a la ciutat en el format combinat d'escalada en bloc i cordes.

L'escalada, en el punt de mira



El lloc escollit per disputar aquesta prova va ser el Pati Vertical de Manresa, escola referent en formació d'escalada a la comarca del Bages. Adrià Zamora i Marc For-radellas són socis i s'ocupen de gestionar i dirigir tota l'activitat que té lloc al centre. «Aquest torneig és una gran oportunitat per a nosaltres d'apropar l'escalada als més petits i donar a conèixer aquest esport» explicaven.

El centre obria per primer cop les seves portes a una prova de la federació que va reunir gairebé una trentena de participants d'arreu de Catalunya. Des de les nou del matí fins a les cinc de la tarda, l'activitat no va cessar a les noves instal·lacions del rocòdrom manresà. «La preparació per a aquest torneig ha estat molt exigent, hem treballat molt durant tota la setmana perquè tot sortís perfecte. Finalment, podem dir que el sacrifici ha valgut la pena» destacava Pintado.

En aquest sentit, per a l'entitat manresana i la federació va ser una jornada molt exitosa, en la qual es van superar les xifres de participació. «El fet que la competició hagi adquirit un format més obert, en el sentit que estava pensada també per a aquells que volen iniciar-se en el món de l'escalada, va afavorir en què el dia fos tot un èxit» diu Pintado.

25 blocs, 10 vies de corda



La competició de categoria infantil va reunir a escaladors de 6 a 9 anys dividits en quatre categories en funció de l'edat. Els participants es repartien en dues sales, una per realitzar l'escalada en bloc, és a dir, sense cordes, i en l'altra per efectuar l'ascens per la via amb les cordes.

El torneig d'ahir era de caràcter lúdic i participatiu però també competitiu en tractar-se d'una prova puntuable per a la Copa Catalana. Així, els participants buscaven la victòria en una jornada intensa que començava a les deu del matí amb les fases classificatòries i acabava a les quatre amb les respectives finals.

Pel que fa als resultats, en la categoria sub-15 masculina el guanyador va ser Joel Codina del Club MadTeam, mentre que entre les noies la vencedora va ser Júlia Forner de la Unió Excursionista de Sabadell. En sub-13 femení es va imposar Gal·la Pérez i en masculí, Nasser Miguel. En sub-11 mixte va gunayar Laia Taulats i en sub-9 mixte, Geila Macià.