L'Inter Movistar assalta el Palau i força el cinquè partit

El Barça Lassa va perdre la primera oportunitat per celebrar la lliga al Palau Blaugrana en la disputa del quart partit de la final del playoff davant de l'Inter Movistar. Els blaugrana no van tenir molt encert de cara a porteria i van caure davant d'un conjunt madrileny que va ser capaç de forçar el cinquè i definitiu partit a casa seva, al pavelló Jorge Garbajosa i que es disputarà demà a les 21:30.

Ambdós equips van saltar damunt la pista amb un fort ritme i creant ocasions clares de gols. Ferrao va avisar primer i seguidament Ricardinho xutava una pilota al pal. Els madrilenys van avançar-se primer gràcies a un bon xut de Lolo, però ràpidament Rafa López posava l'empat en el marcador. Els gols no van frenar la velocitat que portava el partit, amb contínues ocasions i alternatives en el joc. Quan encara faltaven més de quatre minuts per arribar al descans ambdós conjunts ja portaven les cinc faltes. Dyego primer i Ricardinho després no van ser capaços d'anotar cap doble penal i posar per davant el seu equip. Just abans d'arribar al descans, un xut de Rivillos va rebotar entre Rafa López i Ricardinho i la pilota va acabar entrant al fons de la xarxa per posar l'1-2. Amb aquest resultat es va arribar a la mitja part.

A la represa una espectacular jugada de Rafael, que va marxar de Ferrao i d'Aicardo, va culminar-la amb una preciosa definició davant de Paco Sedano, 1-3.

Aquest gol va ser clau pel desenllaç del partit. Els blaugrana van començar a precipitar-se amb moltes jugades i no eren capaços de fer mal a l'equip rival. Els homes d'Andreu Plaza no van reaccionar i els madrilenys no van perdre l'ocasió per fer mal. Ricardinho va marcar l'1-4 i a partir d'aqui el Barça va sortir amb el porter jugador. Aquesta situació va servir de poc ja que van acabar encaixant dos gols més, el primer de Lolo i el definitiu 1-6 de Pola.