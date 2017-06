Toni Bou demostra que és humà i perd per primera vegada

Un podi històric, amb Bou al tercer graó i no al primer com sempre

Toni Bou és més notícia quan perd que quan guanya. Aquesta és la realitat d'algú que acumula 21 mundials consecutius i que encara es mantenia invicte aquesta temporada en les proves dels dos mundials, a l'aire lliure i sota sostre, i també del Campionat d'Espanya. Ahir va cedir la victòria per la mínima, només a dos punts del seu màxim rival, Adam Raga, que va obtenir el triomf, i a un sobre el basc i company d'equip Jaime Busto, que va aconseguir el seu primer podi en el Campionat del Món.

El motiu principal pel qual Bou va perdre el trial va ser una errada greu en una de les darreres zones de la primera volta del recorregut, quan es va saltar un pas obligatori. Tot i realitzar la millor puntuació en el segon pas per totes les zones, amb un total de sis punts, ja no va ser a temps de recuperar el desavantatge respecte els seus dos màxima adversaris.

El mateix Bou reconeixia, després de la prova, que «l'errada més gran ha estat la de la zona 14, perquè l'he fet gairebé sense mirar, ja que anava fatal de temps. M'he saltat una porta. Aquesta errada m'ha perjudicat molt i m'ha deixat sense la victòria». Sobre la resta de la seva actuació va admetre que «les altres errades podien ser previsibles, però aquesta no». De tota manera, va voler treure ferro a la situació en afirmar que «són coses que poden passar i l'única cosa que això ens diu és que hem de continuar lluitant cursa rere cursa pel campionat».

De fet, el mundial no s'atura i diumenge que ve hi ha una altra prova, la que es disputarà molt a prop d'Andorra, en concret a Lourdes. Novament és un sol trial, no dos com succeeix en les competicions que s'han disputat al Japó i al Estats Units. De moment, els deu punts d'avantatge donen marge al pierenc.