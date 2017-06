El filial del Sabadell 'pesca' fins a nou jugadors del Manresa, Gimnàstic i Avià

El mercat futbolístic, també de les categories catalanes, bull aquests dies, poques setmanes després de la finalització de les competicions. A Primera Catalana, un dels equips que més moviments ha fet fins al moment és el filial del Sabadell, després del seu descens a Primera Catalana. El seu nou entrenador, el jove Carlos López, el tècnic que aquesta temporada ha portat el Gimnàstic a la Divisió d'Honor juvenil, ha canviat pràcticament tota la plantilla, i ho ha fet amb força futbolistes de la Catalunya Central, del Manresa, del propi Gimnàstic i de l'Avià.

De moment (encara pot haver-hi alguna incorporació més), del primer equip blanc-i-vermell, han marxat al Sabadell B el central Enric Soriano, que no entra en els plans del nou entrenador del Manresa Jose Solivelles, i el porter Romans Carrillo, que no va acceptar l'oferta de renovació del club del Congost; també del juvenil del Manresa han marxat Nil Pradas i Marc Serra, que estava cedit al Cornellà pels manresans per jugar a la Divisió d'Honor.

Del juvenil del Gimnàstic de Manresa s'han compromès amb el Sabadell B el migcampista Goran Ehsan i i el central Mouhamed Diallo. De l'Avià, tres jugadors han canviat el club berguedà pel vallesà. Es tracta de Roger Claret, Antoni Hernández i Alejandro Delgado. Entre els fitxats per Carlos López també hi ha el jugador del Martorell Éric Arévalo.

A dia d'avui, es desconeix quina serà la composició dels dos grups de Primera Catalana, però tot fa pensar que el Sabadell B estarà al 2 i per tant no es veurà les cares amb el Manresa, que en principi repetirà a l'1 amb equips de Barcelona i Girona. La proposta d'inici de temporada en les categories catalanes és el cap de setmana del 2 i 3 de setembre, tot i que ho ha de ratificar l'assemblea.

Aquest dissabte, el Reus B va aconseguir l'ascens a Tercera Divisió en detriment del Sants.