El Gimnàstic supera l'Espanyol a la tanda de penals i s'endú el Torneig Enramades

Va ser des del punt de penal que es va haver de decidir, ahir, la 33a edició del clàssic Torneig Enramades de Sallent. En el quadrangular de categoria cadet, el Gimnàstic de Manresa va donar la gran sorpresa en imposar-se al potent Espanyol des del fatídic punt de penal. El matx va acabar amb empat a un gol, però els manresans van ser millors en els penals i van obtenir el títol.

Els espanyolistes es presentaven a la gran final amb el paper de favorits, ja que en els dos partits que van disputar ambdós equips a la lliga de Divisió d'Honor cadet la victòria va ser per l'Espanyol. Per tal d'intentar canviar la tendència, els manresans van plantejar un partit molt defensiu, amb una pressió molt alta per intentar sortir al contraatac. En el primer temps hi va haver molta intensitat, però el marcador no es va moure i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb empat a zero en l'electrònic.

En el primer minut de la segona meitat, l'escapulat Jordi Garcia (que el curs que ve vestirà la samarreta espanyolista) va avançar el seu equip gràcies a una gran jugada individual que va acabar amb un xut creuat. Pocs minuts més tard, l'Espanyol va reaccionar i va tornar a igualar el matx amb una volea que va ser impossible d'aturar per al porter Iker Álvarez, un altre dels quinze jugadors del Nàstic que faran les maletes amb destí a equips grans (en el seu cas, al Vila-real). A més, els espanyolistes van estar a punt d'endur-se el títol en el temps reglamentari, però la pilota es va estavellar al pal. En la tanda de penals, Álvarez va ser del tot decisiu, ja que va aturar el tercer llançament rival i tot seguit va agafar la responsabilitat de llançar, i ho va fer amb èxit, ja que va enviar la pilota al fons de la xarxa. En el següent penal, els manresans tampoc van fallar i es van endur la victòria i el títol.

En les semifinals, el Gimnàstic de Manresa es va imposar per un resultat final de 0-3 al seu màxim rival ciutadà, el Centre d'Esports Manresa, en un matx en el qual els dos equips van fer gala del seu joc físic. Per la seva banda, l'Espanyol va superar per 2-0 el conjunt amfitrió, en un duel en el qual els sallentins van disposar de diverses ocasions per marcar algun gol i fer patir una mica els espanyolistes.



El Manresa acaba tercer

Pel que fa al matx pel tercer i quart lloc, el Manresa va apallissar els amfitrions per un contundent 0-5. En un duel amb un ritme molt baix, els manresans van demostrar la seva superioritat i en els deu primers minuts ja van marcar els dos primers gols. Després, la tònica va ser pràcticament la mateixa. El Manresa va tenir moltes ocasions per ampliar el marcador, i en va materialitzar tres per situar el 0-5 definitiu. Per la seva banda, els sallentins van desaprofitar un u contra u que els hagués permès fer el gol de l'honor al final.

En l'entrega de trofeus hi va prendre part l'alcalde de Sallent, David Saldoni, com a personalitat més destacada. A més a més de l'entrega de copes als quatre equips participants segons la seva classificació final, també es va fer una distinció al millor jugador del torneig, que va ser per a Aaron Bocardo, del RCD Espanyol.