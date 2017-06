Investiguen Modric per presumpte fals testimoni

La Fiscalia croata ha obert una investigació a l'internacional del Reial Madrid Luka Modric davant la sospita que el jugador va donar un fals testimoni dimarts passat durant el judici per corrupció l'exdirector tècnic del Dinamo de Zagreb, Zdravko Mamic.

La Fiscalia considera que Modric va modificar la seva declaració respecte a les explicacions que havia donat durant la investigació del cas en l'any 2015, el que podria suposar un delicte de perjuri, informa avui el diari Vecernji list. Donar fals testimoni com a testimoni està penat a Croàcia amb fins a cinc anys de presó.

Modric va canviar la seva declaració respecte a alguns detalls relatius a les dates i modalitats dels contractes que va signar amb Mamic, en una forma que va beneficiar al director del seu antic club.

Mamic està sent jutjat, juntament amb tres persones més, per suposades malversacions de fins a 15 milions d'euros en els traspassos de jugadors a clubs estrangers, entre ells el fitxatge de Modric pel Tottenham el 2008, així com per evadir 1,5 milions d' euros en impostos.