El nou entrenador de La Salle Manresa: «L'equip serà el de l'any passat, amb un joc exterior de qualitat»

Romeu, un tècnic amb llarga trajectòria a les banquetes, agafa el relleu de Josep Marimon al primer equip de La Salle i tindrà el repte de consolidar-lo a Primera Catalana i fer un salt endavant

Jordi Romeu, un manresà de 56 anys, és el nou entrenador del primer equip de La Salle Manresa en substitució de Josep Marimon, qui, després de dirigir l'equip lasal·lià una temporada, ha decidit no continuar. Romeu és un tècnic amb una llarga trajectòria a les banquetes. El darrer club on va estar va ser la Joviat, on va dirigir el sènior femení a Primera Catalana. Destaquen, entre d'altres, els tres anys que va portar el CB Navàs a la lliga EBA i dos més a Granollers. En bàsquet femení va entrenar el Segle XXI a Segona Catalana i el Bàsquet Manresa Joviat a Primera Divisió estatal, a més del cadet de l'Asfe que es va proclamar campió d'Espanya l'any 2000. Els seu inici com a entrenador sènior van ser precisament a La Salle, dues temporades a Primera Catalana. Per tant, es pot afirmar que Jordi Romeu torna a casa i troba l'equip on el va deixar.



Quan li van proposar ser l'entrenador del primer equip de La Salle Manresa?

Aquesta temporada passada no vaig entrenar, em vaig prendre un any sabàtic. Però cap al febrer em van venir ganes de tornar-hi, i vaig comunicar-ho a tots els clubs on havia estat. Immediatament vaig rebre un seguit de propostes. La meva idea era agafar un equip júnior o sub-21, però fa tres mesos el Josep Marimon va comunicar al meu germà Joel que no volia seguir al capdavant del primer equip de La Salle, i llavors ell em va proposar ser el substitut del Josep. Vaig estar meditant-ho uns quants dies, però al final vaig acceptar el repte.

De fet, el curs passat ja va anar a veure l'equip en alguns partits importants...

Sí, la temporada passada ja vaig anar a veure jugar l'equip, ja que visc a prop del pavelló. M'agradava el seu estil de joc dinàmic i la joventut i ganes dels seus jugadors, però al final els resultats no els van acabar d'acompanyar i els nervis van sortir en escena.

En aquests moments ja deuen estar planificant la confecció de la plantilla de la temporada vinent. Hi haurà molts canvis?

No, serà pràcticament la mateixa que l'any passat. Hem parlat amb els jugadors que volíem mantenir i tots ens han dit que volen seguir. El joc exterior és de molta qualitat, però en l'interior falten elements, i estem intentant equilibrar l'equip amb el fitxatge d'algun pivot. Serà complicat, ja que no hi ha gaires interiors per la comarca i la majoria no es volen moure del seu club.

Quins seran la resta de membres del seu equip tècnic?

No serà un equip gaire extens, ja que només tindré dues persones per ajudar-me: el Gerard Vilà serà el meu ajudant i el preparador físic, mentre que el José Garrido seguirà una temporada més com a delegat d'equip.

Quin serà l'objectiu principal de la temporada vinent?

Jo sóc molt ambiciós, i el meu principal objectiu és guanyar cada setmana, que l'equip sigui el més competitiu possible. La Primera Catalana és una competició molt complicada, ja que si no estàs a davant des del principi pots acabar patint fins al final. A més, d'aquí dues temporades volen reduir els equips de 16 a 14 per grup, i això encara dificultarà més la permanència.

Quan es posaran en marxa per preparar el curs vinent?

Tot va en funció de la data en què començarem la lliga, i això ho sabrem a final de juliol, quan la Federació Catalana faci públics els calendaris. Tot i això, segurament començarem a entrenar-nos durant la segona quinzena d'agost, encara no sé el dia exacte. Farem, com cada any, alguns amistosos, i participarem en una nova edició de la Copa Bages. A més, si podem, farem alguna sessió en els propers dies, per tal de conèixer els jugadors amb més profunditat.

Quin serà l'estil de joc de l'equip lasal·lià?

L'estil el marcaran els jugadors que tinguem. Pel que he vist fins ara, seguirem amb el treball tàctic que va fer el Josep, aprofitarem els nostres recursos i qualitats en atac i farem un sacrifici en defensa per mirar de tirar l'any endavant. Com el curs passat, el joc serà ràpid i dinàmic, intentarem córrer tant com poguem, i, lògicament, donarem prioritat al joc exterior.

Quin és el principal punt a millorar del conjunt?

La consistència de l'equip. Haurem d'intentar que no es repeteixin els alts i baixos que van tenir la temporada passada.

Quantes temporades vol estar-se al capdavant del primer equip lasal·lià?

Ja s'anirà veient, dependrà de com em vagin les coses, però la idea és estar-hi més d'un any.

Tindrà en compte els jugadors dels equips inferiors del club?

Intentaré seguir-los, especialment els sub-21, per veure quins jugadors poden pujar a col·laborar amb nosaltres, ja sigui en els entrenaments o bé en alguns partits.

Quins han estat els seus millors records en totes les temporades que porta entrenant?

En tinc molts i no te'n podria destacar un de sol. Tot i això, el que més m'omple és retrobar-me amb jugadors que he entrenat i veure que han evolucionat positivament en el seu joc.