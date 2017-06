L'esport escolar del Bages tanca una nova temporada

El diumenge 11 de juny els Jocs Esportius del Bages van donar per finalitzada una nova temporada plena d'experiències, emocions i moltes novetats. La més important, sens dubte, la implantació del programa de valors CEB-NET des de l'inici de curs. Una iniciativa que ha donat els seus fruits i ha permès al Consell Esportiu del Bages (CEB) fer un pas endavant en la cerca d'un esport escolar més just i pedagògic.

En la festa de cloenda es van repartir uns vuitanta guardons. Mario Carballar, secretari tècnic del CEB, va ser l'encarregat de dirigir un acte que va tenir la presència de més de 30 entitats i escoles de la comarca.

L'entrega de guardons va estar presidida per Pepe Empez, president del CEB, Mercè Rosich, vicepresidenta del consell i regidora d'inclusió social de l'Ajuntament de Manresa i Santi Llopart, membre de la junta directiva del CEB. Tots ells van ser els responsables de lliurar els trofeus als vencedors en els grans blocs establerts: esports d'equip amb el futbol sala, el futbol 7 i el voleibol, els premis al concurs cultural i els premis al programa de valors CEB-NET.

La gala va començar, com en cada edició, reconeixent les propostes de dibuix, de pintura i la mascota dels alumnes, dividits en les categories infantil-cadet, aleví, benjamí i prebenjamí. A continuació, es van entregar els premis del projecte CEB-NET, implantat des de principi de temporada.

Finalment, es van lliurar els premis als equips campions en les competicions d'esport col·lectiu. El consell bagenc està molt satisfet amb el creixement assolit per esports com el futbol sala i el voleibol i, a la vegada, fa un reclam a millorar les línies de bàsquet per a la temporada vinent i a superar la situació del futbol 7, modalitat que es troba una mica estancada en els darrers anys.

A banda dels esports col·lectius, el CEB també treballa en competicions individuals, com són el cros o els escacs, dues modalitats cada cop més populars.