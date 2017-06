L'extrema calor condiciona la primera edició de la Garmin

Dissabte a les 10 del matí es va donar el tret de sortida des de Castellar de n'Hug a la primera edició de la Garmin Team Trail, una cursa de muntanya en la qual van participar 318 corredors. El que va fer especial aquesta prova van ser els 200 quilòmetres que havien de recórrer en menys de 36 hores per arribar a Sant Cugat del Vallès.

Els corredors van haver de superar les etapes, les quals tenien els punts de relleu ubicats a Bagà, Vallcebre, Avià, Puig-reig, Sallent, Monistrol de Calders, i Matadepera, i la majoria es van dividir en equips de fins a quatre persones per poder afrontar amb millors condicions les exigències físiques de la cursa. Els grups van planificar lliurement l'estratègia a seguir i els relleus que van dur a terme depenent de les característiques de cada tram.

L'equip Buff Pro Team format pel moianès Gerard Morales, Pau Zamora, Yeray Duran, i Ernest Ausiró va ser els primer a travessar la línia d'arribada, i ho van fer amb un lideratge còmode, amb un temps de 17h 51m 20s. Les altes temperatures, amb pics de temperatura de fins a 38 graus, i els més de 6.000 metres de desnivell positiu repartits en 8 etapes van dificultar, i molt, la prova.

Els trams més tècnics i muntanyencs es van concentrar a l'inici de la prova, en els municipis de Bagà i Vallcebre. A partir d'aquí, els participants van trobar trams menys exigents per córrer i gaudir dels paisatges amb parades a Puig-Reig i Sallent, on va començar a caure la nit per als primers participants.

Després d'arribar de nit a Monistrol de Calders, els esportistes només havien d'afrontar una última parada, l'arribada a Matadepera, per encarar l'últim tram. La meta, al Monestir de Sant Cugat, va acollir de matinada l'arribada del Buff Pro Team. Al llarg de tot el diumenge van arribar de mica en mica els participants, i l'únic cor-redor que va fer tota la cursa tot sol, Gonzalo Pedroche, va realitzar els 200km sense cap tipus de relleu i en solitari en un temps de 29h i 19 minuts.



Una cursa que vol créixer

L'organització de la Garmin Team Trail apuntava al mes de març, quan es va fer la presentació de la cursa, que el nombre d'inscrits òptim seria d'uns 1.000, aproximadament. La xifra que van aconseguir està lluny de l'objectiu però esperen augmentar el nombre de participants l'any vinent.