Or per a Pere Marsinyach i bronze per a Noemi Isla en els estatals de Platja d'Aro

El patinador del Foment Cardoní Pere Marsinyach va aconseguir la medalla d'or en els Campionats d'Espanya de patinatge artístic que han tingut lloc a Platja d'Aro durant dos dies. Marsinyach va demostrar una important superioritat sobre els seus competidors, però no va ser l'única bona notícia per al patinatge de casa nostra. En la competició sènior femenina, la callussenca que entrena el Club Patí Manresa, Noemi Isla, també va pujar al podi, en aquesta oportunitat per penjar-se la medalla de bronze.

D'aquesta manera, en la competició masculina, Marsinyach va treure partit d'un excepcional programa llarg, en el qual va estar a punt d'aconseguir el 10 en les puntuacions B, per assolir una clara victòria. Va sumar 386,200 punts i va compartir podi amb Sergio Canales (UP Rivas), que va acumular 373,900 punts, i amb Llorenç Álvarez (Ripollet CPA), que en va totalitzar 360,300.

Podi folgat

En noies, Noemi Isla va aconseguir la tercera posició amb una àmplia diferència respecte la quarta classificada. Va fer 341,600 punts, gairebé 23 punts per sobre de la patinadora que la va seguir. Va guanyar Mònica Gimeno (Mollerussa Pla d'Urgell), amb 390,600, seguida de Carla Escrich (Caldes d'Estrac), amb 351,300. La pròxima cita serà l'europeu d'Asiago-Roana, a Itàlia, del 28 de juliol al 6 d'agost.