El Peralada d'Arnau Sala pren un lleu avantatge en la lluita per ascendir

El Peralada, filial del Girona entrenat pel santfruitosenc Arnau Sala i amb el jugador manresà Cesc Clotet a les seves files, va aconseguir un meritori empat (1-1) al camp del Rápido Bouzas, entrenat per Patxi Salinas, i haurà de resoldre al seu camp en la lluita per ascendir a la Segona Divisió B. Ara mateix és l'únic equip català que continua en aquesta competició després de l'èxit de l'Olot i de les eliminacions del Vilafranca i del Terrassa.

Ahir, els gironins s'enfrontaven a un rival que té en la fortalesa defensiva la seva millor arma i es va avançar en el marcador quan s'havien disputat 32 minuts de partit, gràcies a una ràpida acció que va acabar amb un gol en pròpia porteria del defensa gallec Vieytes després d'una combinació entre Traoré i Corominas.

A la segona meitat, les coses es van posar encara més de cara quan el col·legiat va expulsar el jugador de l'equip gallec Adrián per doble amonestació. Semblava que els gironins podrien acabar de resoldre l'eliminatòria, però no van estar encertats de cara a la porteria local i ho van pagar quan només faltaven dos minuts per al final del partit. Unes mans castigades amb penal van ser aprofitades per Carlos Pereira per anotar el gol de l'empat i deixar-ho tot per a la tornada.



El Barça B ho té tot de cara

L'altre equip català que juga les eliminatòries d'ascens, en aquest cas de Segona Divisió B a Segona A és el Barça B, que ahir va posar un peu i mig a la categoria superior en derrotar el Ràcing de Santander a domicili per 1-4, amb la qual cosa sembla complicat que se li escapi l'ascens el proper cap de setmana al Miniestadi.

Tot i que els cantàbrics es van avançar en el marcador quan Abdón Prats va recollir un xut al pal d'Aquino i va superar Suárez. Abans del descans, però, el Barça B va capgirar el marcador gràcies a dues rematades del seu ariet Marc Cardona. A més, el Ràcing es va quedar amb deu homes per l'expulsió d'Abdón i el filial blaugrana ho va aprofitar per sentenciar amb dos gols de Romera.