El Solsona dóna a conèixer les baixes i les renovacions en espera del tècnic

Amb un lloc de nou al grup 5 de Segona Catalana, el Solsona ha donat a conèixer les primeres novetats de la plantilla per a la propera temporada. Com ja es va anunciar en el seu moment, Candi Viladrich no continuarà com a entrenador. L'anunci del nou tècnic és previst que es faci públic aquesta mateixa setmana.

Pel que fa a la plantilla, continuaran, Robert Tripiana, Javi Jiménez, Joan Parcerisa, David Alconchel, Arnau Múrcia, Toni Roldán, Gerard Barcons, Eduard Díez, Xavier Ratera, Xavi Vilà i Albert Pras. Pel que fa a les baixes, de moment hi ha confirmades les de Marc Lorca (Cardona), Joan Vendrell (Solsona B) i diversos jugadors que es retiren com Jordi Freixes, Joan Solé, Jordi Rodríguez, Jordi Sánchez i Jordi Vila. També en els propers dies es notificaran les incorporacions a l'equip solsoní.