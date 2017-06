El tècnic manresà Marc Serra alça per tercer cop la lliga de promeses amb l'aleví del Barça

La prestigiosa lliga de promeses (anomenada LaLiga Promises) vesteix, aquest 2017, el color blaugrana. L'aleví del Barça es va proclamar ahir campió de la competició després de derrotar els amfitrions, el Vila-real (guanyadors l'any passat), per 3 a 1 a la final.

L'entrenador manresà Marc Serra, entrenador d'aquesta formació aleví blaugrana, i coordinador del futbol 7 del Barça, ha sumat, amb la d'ahir, la seva tercera lliga de promeses, en la que hi juguen tots els equips de la lliga espanyola amb les seves formacions sub-12. Enguany, en l'equip vencedor ha destacat en la faceta golejadora el jugador de Calaf Jan Molina, exfutbolista del Gimnàstic de Manresa. El Barça suma nou títols en les 26 edicions celebrades fins ara de la lliga de promeses entre les categories aleví i infantil (de primer any). I és que per Nadal va ser l'infantil B el que va aconseguir el títol a Tenerife.

A Vila-real, el Barça aleví ha fet un tram final gairebé perfecte després d'una fase de classificació més irregular. Segons el propi Marc Serra «vam empatar els tres primers partits, és cert, però el joc i les sensacions eren bones. Al final hem guanyat el torneig sense conèixer la derrota. estem molt satisfets de com ha anat».

Ahir, el Barça aleví va fer front a dos partits que es preveien complicats, davant l'Atlètic de Madrid en les semifinals i davant el Vila-real a la final. davant els matalassers, el Barça es va imposar per 2 a 1 en un duel en el qual va haver de remuntar un gol inicial de l'Atlètic de Madrid. Pau Fernández en una excel·lent acció individual i el calafí Jan Molina van ser els encar-regats de marcar i classificar el Barça per a la final on es va trobar amb un Vila-real que venia d'eliminar el Reial Madrid a la tanda de penals després d'empatar a dos gols. En l'enfrontament decisiu, Gerard Hernández va fer el primer gol blaugrana de cap a la sortida d'un córner. A la represa, el joc ordenat dels de Marc Serra va trobar la recompensa amb el segon gol anotat per Iker Bravo. El Vila-real va retallar diferències quan només quedava un minuts pel temps reglamentari però els blaugranes van tallar d'arrel a la reacció dels locals amb el tercer i definitiu gol de Gerard Hernández. L'equip blaugrana va dedicar el títol a Denis Cruces que no va poder jugar aquesta lliga de promeses per una lesió que es va fer fa uns dies a la Copa Catalunya.

Aquesta formació de Marc Ser-ra només tindrà dos dies de descans ja que aquesta mateixa setmana, dimecres, ha de viatjar per prendre part a LaLiga Promises Internacional que es jugarà a Nova York (Estats Units).