Florentino és proclamat president: «El Madrid, unit, és gairebé indestrucible»

Florentino Pérez, proclamat president del Reial Madrid ahir per iniciar el seu cinquè mandat, va assegurar durant un discurs a la llotja d'honor del Santiago Bernabéu que el club blanc unit és «pràcticament indestructible».

Pérez va ser l'únic candidat que es va presentar a les eleccions del Reial Madrid i la nit de diumenge va ser reelegit per al seu cinquè mandat. En transcórrer 10 dies naturals per a la presentació de candidatures, i no haver-n'hi cap altra, va ser nomenat de manera automàtica president del club.

Acompanyat pels membres de la junta directiva, pel president d'honor Paco Gento i pel director de relacions institucionals, Emilio Butragueño, Florentino va desgranar un a un els seus èxits i idees de futur: «la base per als èxits és la unitat dels socis i dels seus seguidors. La unitat permet l'estabilitat institucional del club. El Reial Madrid unit és pràcticament indestructible. Som un referent universal i ho som pel seu compromís».



Modric, investigat a Croàcia

La Fiscalia croata ha obert una investigació contra Luka Modric, davant la sospita que el jugador del Reial Madrid va donar un fals testimoni dimarts passat, durant el judici per corrupció a l'exdirector tècnic del Dinamo de Zagreb, Zdravko Mamic. La Fiscalia considera que Modric va modificar la seva declaració respecte a les explicacions que havia donat durant la investigació del cas, el 2015.