L'ICL anuncia avui nova estructura esportiva, amb Montañez al capdavant

L'ICL Manresa farà aquesta tarda una roda de premsa, a les cinc, per fer pública la nova estructura esportiva del club. Al capdavant hi serà Román Montañez, com va explicar Regió7, però es preveu que s'anunciaran més canvis, remodelacions i reubicacions.

Amb la incorporació del santjoanenc, que va anunciar la seva retirada fa un mes i mig, l'ICL pretén reforçar la seva estructura esportiva, mentre espera saber en quina categoria jugarà la propera temporada: si es pot quedar a l'ACB, malgrat el descens esportiu, o si es consuma que baixa i jugarà a la LEB Or.

La nova estructura esportiva pretén donar resposta a les dues possibilitats de futbol: el club treballa per continuar sent ACB la propera temporada, però també està preparat per si perd la categoria. I amb una parcel·la esportiva reforçada, pretén que el tràngol de baixar sigui el menys nociu possible. De fet, al club hi ha jugadors joves que poden ser importants tant a l'ACB com a la LEB, com destacava l'exentrenador Ibon Navarro en l'entrevista que publicava ahir Regió7.

Precisament l'adéu del tècnic de Vitòria fa menys d'una setmana ser el primer moviment esportiu que va fer el club un cop acabada la temporada. L'anunci del seu successor encara podria trigar uns dies i és possible que estigui condicionat per la categoria on jugarà l'equip. Una incògnita que es podria resoldre el proper 27 de juny, d'aquí a una setmana, quan és previst que se celebri una assemblea general de l'ACB per conèixer el futur de la lliga.