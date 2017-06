Oriol Oliva i Lluís Riera s'imposen en les curses MX2 del campionat català

Els pilots bagencs Oriol Oliva i Lluís Riera s'imposen en les dues curses de la categoria MX2 de la prova del campionat de Catalu-nya de motocròs que es va celebrar al circuit tarragoní de les Fontanes de Salomó.

Riera, del Moto Club Can Taulé, va guanyar en la primera, mentre que Oliva, del Moto Club Segre, va ser el més ràpid en la segona. Per temps, Oliva va obtenir la victòria final de la prova, amb Riera segon i Àngel Perales tercer, que va completar el podi. En la classificació provisional del campionat, del qual s'han disputat quatre proves, Riera és primer amb 168 punts, davant d'Oliva, que n'acumula 152.

En la categoria MX Elit, Ramon Brucart, del Moto Club Can Taulé, que finalitzar en quarta i tercera posició, en unes curses guanyades per Sergio Castro i Cristian Oliva respectivament. A la general, Brucart és tercer amb 108 punts, només superat per Cristian Galera, primer amb 139, i Sergio Castro, segon amb 114. Finalment, en MX 3, el manresà Dani Baena, del Moto Club Fonollosa, va finalitzar en novè i onzè lloc. La propera prova del campionat català de motocròs es durà a terme el proper mes d'octubre.