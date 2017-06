Pedro Martínez deixa el València Basket després de guanyar el títol de Lliga

El València Bakset ha anunciat avui que el club i el tècnic Pedro Martínez "han decidit donar per conclòs el cicle que els ha mantingut units durant els últims dos anys" i que va culminar divendres passat quan l'equip valencià es va proclamar per primera vegada en la seva història campió de la Lliga ACB.

Segons el comunicat de l'entitat "les dues parts han decidit a dia d'avui que ha arribat el moment de donar per acabat aquest cicle". Martínez va arribar a l'entitat valenciana en l'estiu de 2015 provinent del Bàsquet Manresa amb un contracte d'una campanya que es va renovar l'estiu passat per un altre exercici més.

Aquesta temporada, a més del títol de lliga, l'equip valencià ha aconseguit la classificació per a l'Eurolliga des de la ACB, el seu gran objectiu inicial de la campanya, i ha disputat la final de la Copa del Rei i de l'Eurocopa.

Chechu Mulero, director esportiu del conjunt valencià, va expressar el seu "agraïment per la feina, dedicació i esforç realitzat durant aquests anys, així com reconèixer els mèrits aconseguits per l'equip en aquesta etapa sota la seva direcció". Per la seva banda, Paco Raga, conseller delegat del club, ha apuntat que li volen "la millor de les sorts en la seva trajectòria professional així com a nivell personal i familiar, amb la qual s'ha establert una gran relació".

Al seu torn, el tècnic ha dit estar "molt orgullós i satisfet per haver format part de la família taronja" i ha desitjat "la millor de les sorts al club en el futur".

Encara que des del club no s'han pronunciat sobre el possible substitut de Pedro Martínez, en les últimes dates s'ha apuntat des de diversos mitjans de comunicació que el tècnic Txus Vidorreta podria ocupar la banqueta del club valencià.