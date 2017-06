Xavi Serra aparca el waterpolo d'elit per falta de motivació

«Aquesta temporada no m´he sentit còmode amb el meu nou rol a l´equip i he perdut la motivació pel waterpolo. Per això he decidit aparcar l´aigua i encarar el meu futur laboral. Això no vol dir que d´aquí a un any m´hi repensi i torni a jugar». Així de clar ha estat el waterpolista internacional manresà Xavi Serra comentant a Regió7 la seva decisió de deixar el waterpolo professional. Serra, de 21 anys, estava jugant al CN Terrassa, equip que ha quedat tercer a la lliga estatal de Divisió d´Honor dar-rere de l´insuperable CN Atlètic- Barceloneta i del CN Sabadell, conjunts que han disputat la final del play-off després de les corresponents semifinals.

«El meu paper en l´equip ha estat diferent aquest curs, no tan ofensiu, no tan vistós. Normalment puc jugar en diverses posicions, sóc un comodí, però, tot i que el CN Terrassa ha fet una gran campanya, jo individualment no he estat a gust, fins al punt que em trobava més motivat quan havíem d´anar al gimnàs que a l´hora de llançar-me a l´aigua per entrenar-nos. Em pensava que era una baixada de l´estat d´ànim i que amb el temps em passaria, però no ha estat així», explica Xavi Serra, que afegeix que «fins i tot l´entrenador Dídac Cobacho va notar que no era jo i va parlar amb mi per veure si em passava alguna cosa. Era clar que era un problema de mi mateix perquè no tenia cap contrarietat ni amb el tècnic ni amb els meus companys». Cal dir que en aquesta lliga 2016-17, Xavi Serra ha estat l´autor de cinc gols.

Busca una solució

Davant d´aquesta situació, Xavi Serra ha tingut clar que «no volia que els problemes del waterpolo incidissin en altres àmbits de la meva vida i per això calia buscar una solució. És com aquell a qui demanen si pesa aguantar una ampolla una estona amb la mà i diu que no, però si aquesta ampolla l´has d´aguantar molts dies seguits, sí que pesa».

Xavi Serra ha viscut darrerament del waterpolo, cobrava una nòmina i vivia en un pis facilitat pel mateix CN Terrassa i amb alguns àpats a càrrec del club egarenc. «Si no em puc queixar en aquest aspecte! Potser és quan estava millor perquè ho tenia tot. A més, el CN Terrassa és com una família i el tracte és immillorable. Però ens entrenàvem dos cops cada dia de la setmana i això es fa una rutina, i si, a més a més, no t´acaba d´omplir... Per això he preferit aparcar-ho una temporada a veure si d´aquí a uns mesos tornen les ganes pel waterpolo, si es torna a encendre la flama. Cal fer el que a un li vingui de gust en la mesura del que sigui possible». Xavi Serra compaginava els estudis de psicologia amb ser esportista d´elit. Ara mateix té projectes laborals per a aquest estiu i també per a la temporada d´hivern, en tots els casos relacionats amb l´esport, però no amb el waterpolo.

El seu entrenador al CN Terrassa, Dídac Cobacho, li ha plantejat la possibilitat de ser cedit un temps a un equip de categoria inferior, en el qual el manresà tingués més protagonisme. Serra té clar que de moment «no vull jugar a mitges tintes. Hi ha hagut altra gent que m´ha ofert anar als seus clubs quan han sabut la meva intenció de plegar, però ara mateix no m´ho plantejo. Potser d´aquí a un any ho acceptaré per tornar a agafar la forma, però no ho tinc clar perquè ara mateix vull deixar l´aigua».