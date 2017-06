La Copa Catalunya ja té dates, es jugarà els dies 7 i 8 de setembre al Nou Congost

Se'n sabia la seu, Manresa, però no les dates. La final a quatre de la Copa Catalunya de futbol sala es disputarà el dijous 7 i el divendres 8 de setembre al pavelló Nou Congost. Els dies de la celebració d'aquesta competició ballaven perquè depenien de si el Barça, un dels participants, guanyava o no la lliga estatal, per la posterior disputa de la Supercopa. Com que no la va poder guanyar en el cinquè partit del play-off final, jugat aquest dilluns, en favor de l'Inter Movistar, els blaugrana tenen lliures els dies 7 i 8 de setembre (si el Barça hagués guanyat la lliga, la Copa Catalunya s'hauria jugat els dies 31 d'agost i 1 de setembre).

El dijous 7 es disputaran les dues semifinals, primer el FC Barcelona contra La Unión Santa Coloma (Sgona B), a les 7 de la tarda, i posterioment, l'amfitrió Manresa FS (Segona B) davant el Catgas Energia, també de Santa Coloma, a partir d'1/4 de 10 del vespre. Aquesta segona semifinal és repetida de l'edició de l'any passat de la Copa Catalunya, que tan bona acollida va tenir a Manresa, amb una notable presència d'aficionats al Nou Congost . En aquella ocasió, els colomencs van superar els manresans per un mínim 4 a 6; en l'altra semifinal, el Barça va golejar el Castellar per 11 a 0. A la final, triomf blaugrana sobre el Catgas per 6 a 4 després d'un 6 a 1 a l'inici de la segona part del matx.

En la segona jornada, el dia 8, i en lloc del partit pel tercer lloc, es disputarà la final femenina de la Copa Catalunya a 2/4 de 7 de la tarda; la final entre els respectius vencedors de les semifinals del dia anterior s'ha programat a 2/4 de 10 del vespre.