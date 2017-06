Cristiano Ronaldo abonarà a Hisenda els 14,7 milions

El jugador del Reial Madrid, Cristiano Ronaldo, està obert a abonar els 14,7 milions d'euros i pactar amb la jutge per intentar evitar la possible condemna de presó per la seva presumpte delicte fiscal contra Hisenda, tal com ha informat Àngel Garcia al programa el Gran patido a la Cadena Cope.

D'aquesta manera, l'estrella blanca aconseguiria un atenuant davant d'una possible pena. Si el jugador no pactés, si el tribunal obsevrés delicte, patiria el risc d'anar a la presó en ser tres delictes agreujats. Ronaldo, que el dia 31 de juliol haurà de declarar en qualitat d'investigat, disposa de 60 dies per pagar de manera preventiva.

Si al final la jutge observa delicte i traspassa el cas a l'Audiència Nacional, l'acusació de la Fiscalia dependrà de la declaració del crac portuguès i de les estratègies que estableixin els seus advocats.