El CTP Manresa obté podis als estatals i als catalans

El Club Tir Precisió Manresa va completar un bon cap de setmana en la seva participació en el campionat d'Espanya de BR-50 i BR-50 Aire, i en el campionat de Catalunya de joves promeses en aire comprimit.

En l'estatal, que es va disputar al Club de Tir Esportiu de Barcelona, els tiradors manresans van obtenir posicions destacades. En BR-50 Varmint pesant, Mercè Mas va ser tercera, Josep Perarnau cinquè i Josep Antoni Garcia dotzè. Aquests resultats els van permetre quedar segons per clubs i primers per autonomies, amb la participació de Perarnau i Antoni Gené. En BR-50 Varmint lleuger, Santi Sagués va ser vuitè, i en BR-25 Varmint pesant, Joaquim Delisau va ser cinquè, Sagués vuitè i Olga Puig divuitena. A més, el CTP va ser segon per clubs. En BR-25 aire varmint lleuger, hi va haver tres títols: l'individual d'Antoni Gené, el del CTP com a millor club i el de l'equip català en la competició autonòmica.

D'altra banda, en el català de joves promeses, Esther Abizanda es va obtenir el títol i Anna Marimon i Oriol Martínez, el subcampionat.