El jutge cita Cristiano, que haurà de declarar com a investigat el 31 de juliol

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) va citar a declarar com a investigat el futbolista del Reial Madrid Cristiano Ronaldo el proper 31 de juliol per la denúncia presentada per la Fiscalia, en la qual se l'acusa de defraudar un total de 14,7 milions d'euros.

Ronaldo va ser citat a les onze del matí de l'últim dia de juliol pel jutge que investiga el cas, segons va informar en la jornada d'ahir el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM). La Fiscalia acusa el portuguès de crear una estructura societària per defraudar 14,7 milions d'euros de forma «conscient i voluntària», i li imputa quatre delictes contra la Hisenda Pública que van ser comesos entre els anys 2011 i 2014.

Es dóna la circumstància que es tracta del mateix jutjat al qual compareixerà el proper 27 de juny l'agent de futbolistes Jorge Mendes, que no només representa Cristiano Ronaldo, sinó també quatre futbolistes més investigats per possibles delictes fiscals. Mendes va ser citat com a imputat en el marc de la investigació del presumpte frau fiscal comès pel colombià Radamel Falcao, actual jugador del Mònaco i ex de l'Atlètic de Madrid, al qual la Fiscalia acusa d'un suposat frau de 5,66 milions d'euros el 2012 i 2013, quan formava part del club madrileny. La Fiscalia també es va querellar contra el jugador portuguès del Reial Madrid Fabio Coentrao per defraudar 1,29 milions d'euros entre els anys 2012 i 2014, i prèviament ho va fer contra dos exjugadors més de l'entitat madridista: l'argentí Ángel Di María i el portuguès Ricardo Carvalho, també per uns possibles delictes fiscals.



Montoro opina del cas

Per la seva banda, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, també va parlar sobre el cas de Cristiano Ronaldo, i va afirmar que «ningú és un delinqüent» fins que no hi ha una sentència en ferm, però també va demanar una exemplaritat especial. En declaracions al fòrum Cinco Días, Montoro va apuntar que «és lògic que els qui generen més activitat siguin més examinats, i han de ser especialment escrupulosos amb els seus compliments i obligacions per repercussió social. Les activitats esportives han de ser exemplars per a tota la societat». Montoro també va defensar la labor de l'Agència Tributària, «que no mira sobre qui està actuant». El ministre va afegir que Hisenda no és un banc per a ningú, en referència a alguns dels deutes dels clubs de futbol, i abans d'apuntar que tot això és compatible amb el fet que Espa-nya ha de «tenir la millor lliga del món».

El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, va concedir una entrevista al programa El Transistor d'Onda Cero, en la qual va comentar que «no preveig que Cristiano pugui sortir del Reial Madrid en aquest moment».



El davanter, centrat en Rússia

A hores d'ara, Cristiano Ronaldo està concentrat amb la selecció portuguesa, que avui a partir de les 17 hores disputarà la segona jornada de la Copa Confederacions de Rússia, que l'enfrontarà amb el combinat amfitrió. Els portuguesos estan obligats a endur-se els tres punts si no es volen complicar el passi a les semifinals del torneig, ja que en el matx inicial van empatar a dos davant Mèxic i el madridista va ser escollit millor jugador. Segons va informar ahir la FIFA, després d'aquest duel Ronaldo va ser tractat per un dolor al genoll, però no sembla que això li impedeixi jugar davant els russos, que van derrotar Nova Zelanda en el seu debut (2-0).